Mittlerer Osten

US-Präsident Trump rechnet mit einem Deal mit dem Iran. (AP / Matt Rourke)

Der Iran dürfe keine Atomwaffe haben und die Führung des Landes habe dem zugestimmt, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Teheran habe zudem auch bei anderen Punkten eingewilligt. Welche das sein sollen, ließ er offen. Trump bezeichnete die jüngsten Gespräche mit dem Iran als sehr gut. Eine Vereinbarung sei wahrscheinlich.

Ein Sprecher der iranischen Führung hatte zuvor Berichte als überzogen zurückgewiesen, wonach beide Kriegsparteien kurz vor dem Abschluss eines Abkommens stünden. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft und die Antwort an den Vermittler Pakistan übermittelt, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.