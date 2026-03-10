Hält den Irankrieg für so gut wie beendet: US-Präsident Donald Trump. (dpa / picture alliance / Sipa USA)

Für ein Ende der Kämpfe bereits in dieser Woche aber sei es noch zu früh, erklärte Trump weiter. Man gehe entschlossener denn je voran, um die langjährige Gefahr ein für alle Mal zu beenden. In Teheran erwiderten die Revolutionsgarden, sie seien es, die das Ende des Krieges bestimmten. Der künftige Status der Region liege in den Händen der eigenen Streitkräfte.

Nach dem Beginn der gemeinsamen israelisch-amerikanischen Angriffe Ende Februar hatte Trump eine Kriegsdauer von vier bis fünf Wochen in Aussicht gestellt.

