Fernsehinterview
Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet"

US-Präsident Trump geht von einer nur noch kurzen Dauer des Kriegs gegen den Iran aus.

    Trump im dunklen Jackett und mit blauer Krawatte spricht engagiert in ein Mikrofon.
    Hält den Irankrieg für so gut wie beendet: US-Präsident Donald Trump. (dpa / picture alliance / Sipa USA)
    Er halte ihn für so gut wie beendet, sagte Trump dem Sender CBS. Der Iran habe keine Marine mehr, keine Kommunikationssysteme und keine Luftwaffe. Seine Raketen seien fast vollständig zerstört, und die Drohnen samt Fabriken ausgeschaltet. Militärisch gesehen habe das Regime in Teheran nichts mehr, so Trump.
    Nach dem Beginn der amerikanischen und israelischen Angriffe Ende Februar war der Präsident noch von einer Kriegsdauer von vier bis fünf Wochen ausgegangen
    Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.