Fernsehinterview

Hält den Irankrieg für so gut wie beendet: US-Präsident Donald Trump. (dpa / picture alliance / Sipa USA)

Er halte ihn für so gut wie beendet, sagte Trump dem Sender CBS. Der Iran habe keine Marine mehr, keine Kommunikationssysteme und keine Luftwaffe. Seine Raketen seien fast vollständig zerstört, und die Drohnen samt Fabriken ausgeschaltet. Militärisch gesehen habe das Regime in Teheran nichts mehr, so Trump. Nach dem Beginn der amerikanischen und israelischen Angriffe Ende Februar war der Präsident noch von einer Kriegsdauer von vier bis fünf Wochen ausgegangen.

Kurz nach der jetzigen neuen Prognose Trumps sanken die Ölpreise deutlich. Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent fiel auf rund 89 Dollar. In der Nacht zum Montag waren es noch fast 120 Dollar.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.