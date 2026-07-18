US-Präsident Trump (picture alliance / AdMedia)

Er schrieb auf seiner Online-Plattform, Kanada habe seine Wälder nicht ordnungsgemäß gepflegt und die Brände deshalb erst ermöglicht. Die entstandenen Kosten sollten deshalb auf die bereits bestehenden Zölle für kanadische Importe hinzugerechnet werden. In der kanadischen Provinz Ontario gibt es derzeit fast 200 Waldbrände, was auch im Nordosten und im Mittleren Westen der USA zu Beeinträchtigungen führt. Betroffen sind unter anderem die Städte Chicago, Detroit und New York.

Kanadas Premierminister Carney erklärte, dass es in der Verantwortung beider Länder liege, den Klimawandel zu bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.