Umstrittene Wahl

Nasry Asfura von der Nationalen Partei in Honduras (Moises Castillo/AP/dpa)

Der konservative Politiker und Bauunternehmer war im Dezember nach wochenlanger Verzögerung zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden. Sein Vorsprung betrug offiziellen Angaben zufolge weniger als ein Prozentpunkt. Der zweitplatzierte Kandidat Nasralla hat das Ergebnis der Wahl angefochten. Auch andere Oppositionspolitiker äußerten Betrugsvorwürfe.

Präsident Trump hatte die weitere finanzielle Unterstützung für Honduras an einen Wahlsieg Asfuras geknüft. Dieser hat angekündigt, als Präsident die diplomatischen Beziehungen zu China abzubrechen und die Zusammenarbeit mit den USA zu vertiefen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.