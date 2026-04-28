Iran-Krieg

Trump wettert gegen Merz: Hat keine Ahnung, wovon er spricht. Hier ein Foto vom letzten Treffen im Weißen Haus. (picture alliance / Captital Pictures / CNP / ADM)

Der US-Präsident behauptete, Merz halte es für in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitze. Trump fügte hinzu, hätte der Iran eine Atomwaffe, wäre die ganze Welt in Geiselhaft.

Unklar ist, auf welche angeblichen Aussagen ⁠von Merz sich Trump bezog. Es ist ‌nicht bekannt, dass sich der Kanzler dafür ausgesprochen hätte, dass der Iran Atomwaffen besitzt. Bei einem Gespräch vor Schülern hatte Merz gestern erklärt, Teheran demütige die USA. Die Iraner seien offensichtlich stärker als gedacht und die Amerikaner hätten auch in den Verhandlungen keine überzeugende Strategie.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.