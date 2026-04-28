Iran-Krieg

Trump wettert gegen Merz: "Hat keine Ahnung, wovon er spricht." Hier ein Foto vom letzten Treffen im Weißen Haus. (picture alliance / Captital Pictures / CNP / ADM)

Trump schrieb auf seiner Online-Plattform, Merz habe keine Ahnung, wovon er spreche. Kein Wunder, dass ⁠es Deutschland so schlecht gehe, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht. Der US-Präsident behauptete, für Merz sei es offenbar in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitzen würde. Trump fügte hinzu, hätte der Iran eine Atomwaffe, wäre die ganze Welt in Geiselhaft.

Unklar ist, auf welche angeblichen Aussagen ⁠von Merz sich Trump bezog. Es ist ‌nicht bekannt, dass sich der Kanzler dafür ausgesprochen hätte, dass der Iran Atomwaffen besitzt. Bei einem Gespräch vor Schülern hatte Merz gestern erklärt, Teheran demütige die USA. Die Iraner seien offensichtlich stärker als gedacht und die Amerikaner hätten auch in den Verhandlungen keine überzeugende Strategie.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.