Er sprach von einem Aufschlag von hundert Prozent für alle Chips und Halbleiter, die in die Vereinigten Staaten kommen. Wann die neuen Zölle in Kraft treten sollen, sagte Trump nicht. Er zeigte sich davon überzeugt, dass die Chip-Unternehmen dadurch die Produktion in den USA ausbauen.

Der US-Präsident äußerte sich bei einem gemeinsamen Auftritt mit Apple-Chef Cook im Weißen Haus.

Trumps Entscheidung könnte die Preise für Autos, Haushalts- und Elektrogeräte deutlich erhöhen. Die weitaus meisten Chips werden in Asien produziert. In den USA und Europa versucht man schon seit Jahren, die Produktion wieder in den Westen zu holen. Der vorherige US-Präsident Biden setzte dafür auf milliardenschwere Subventionen.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.