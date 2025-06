Krieg im Nahen Osten

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Anadolu / Celal Gunes)

Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb er, die Feuerpause solle stufenweise umgesetzt werden und gegen 6 Uhr morgens deutscher Zeit beginnen. Zunächst werde der Iran die Waffen schweigen lassen, später dann auch Israel. Nach insgesamt 24 Stunden solle dann ein Ende des Krieges erreicht sein. Von beiden Ländern lagen zunächst keine offiziellen Bestätigungen vor. Der Iran erklärte lediglich, seine Angriffe einzustellen, sollte Israel ebenso verfahren. Israel warnte seinerseits den Iran vor erneuten Attacken. Im Vorfeld hatte es zum Teil direkte Gesprächskanäle gegeben sowie indirekte über Vermittler wie Katar.

Vor Ablauf der Frist griffen sich beide Seiten in der Nacht wieder gegenseitig an. In Teheran waren Explosionen zu hören, in Israel gab es Luftalarm.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.