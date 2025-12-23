US-Präsident Trump will die neue Kriegsschiff-Klasse nach sich selbst benennen lassen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manuel Balce Ceneta)

Darunter seien allein mehrere große neue Flugzeugträger. Er wolle Amerika wieder als Großmacht des Schiffbaus etablieren, sagte der Republikaner und sprach wörtlich von einer "Goldenen Flotte". Sein Verteidigungsminister Hegseth stellte historische Investitionen in Aussicht, um die amerikanische Stärke wiederherzustellen. Eine konkrete Summe nannte er jedoch nicht. Weiter hieß es, die neuen Schlachtschiffe würden die größten der Welt sein und unter dem Titel "Trump-Klasse" firmieren. Zunächst war von einzelnen Schiffen die Rede, deren Zahl dann nach und nach auf bis zu 25 aufgestockt werden sollten.

Bei der Präsentation anwesend waren auch Außenminister Rubio und der für die Navy zuständige Staatssekretär Phelan.

