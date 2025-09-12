Damit soll nach seinen Angaben die Kriminalität bekämpft werden. In Memphis gebe es große Probleme, so der Präsident. Die Stadt im Bundesstaat Tennessee wäre nach Los Angeles und Washington die dritte Hochburg der Demokraten in den USA, in der Trump Soldaten einsetzt. Bürgermeister von Memphis ist der Demokrat Young, Gouverneur von Tennessee der Republikaner Lee.
Trump hatte ursprünglich angekündigt, die Nationalgarde auch nach Chicago zu schicken. Dort wehrten sich die Stadt und der Bundesstaat Illinois aber gegen seine Pläne.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.