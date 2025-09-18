Nach Kirk-Attentat
Trump kündigt Einstufung von Antifa als Terrorgruppe an

US-Präsident Trump hat angekündigt, die Antifa in den USA als Terrororganisation einzustufen.

    US-Präsident Donald Trump ordnet Zölle in Höhe von 25 % auf Stahl- und Aluminiumimporte an und unterzeichnet das Dekret im Oval Office mit einem dicken schwarzen Stift, 10. Januar 2025.
    US-Präsident Trump (Archivbild) (imago / ABACAPRESS / Al Drago)
    Zudem solle jeder, der die radikal linke Bewegung finanziere, rechtlich überprüft werden, schrieb Trump auf Truth Social. Der Schritt gilt als Reaktion auf das Attentat auf den rechten politischen Aktivisten Kirk. Trump hat für die Tat wiederholt "radikale Linke" verantwortlich gemacht, ohne Belege zu nennen.
    Wie eine Einstufung der Antifa als Terrororganisation umgesetzt werden soll, ist unklar. Experten zufolge handelt es sich um eine lose organisierte ideologische Bewegung ohne klare Führungsstruktur oder Hierarchie.
    Kirk, der Trump politisch nahestand, war vergangene Woche bei einer Diskussionsveranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden. Er galt als einflussreiche Stimme unter jungen Republikanern.
