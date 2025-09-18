Nach Kirk-Attentat

Zudem solle jeder, der die radikal linke Bewegung finanziere, rechtlich überprüft werden, schrieb Trump auf Truth Social. Der Schritt gilt als Reaktion auf das Attentat auf den rechten politischen Aktivisten Kirk. Trump hat für die Tat wiederholt "radikale Linke" verantwortlich gemacht, ohne Belege zu nennen.
Wie eine Einstufung der Antifa als Terrororganisation umgesetzt werden soll, ist unklar. Experten zufolge handelt es sich um eine lose organisierte ideologische Bewegung ohne klare Führungsstruktur oder Hierarchie.
Kirk, der Trump politisch nahestand, war vergangene Woche bei einer Diskussionsveranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden. Er galt als einflussreiche Stimme unter jungen Republikanern.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.