US-Präsident Trump (Archivbild) kündigt israelisch-libanesische Gespräche auf höchster Ebene an (picture alliance / NurPhoto / Andrew Leyden)

Spitzenvertreter beider Länder würden heute miteinander sprechen, hieß es in einer Erklärung. Zuvor hatte die israelische Seite mitgeteilt, den Einsatz im Südlibanon gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz fortzusetzen. Ministerpräsident Netanjahu sagte, er habe das Militär angewiesen, die Sicherheitszone im Nachbarland auszubauen. Gesandte aus Israel und dem Libanon waren bereits vor zwei Tagen in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Unterredungen auf politischer Ebene zusammengekommen. Zu Ergebnissen wurden keine Angaben gemacht. Der Libanon fordert eine Feuerpause, während Israel die Entwaffung der Terrorgruppen zum Ziel hat.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.