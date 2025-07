US-Präsident Trump (picture alliance / AP / Evan Vucci)

Demnach werden die USA Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Importe aus Japan erheben. Zudem werde Japan 550 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren. Japan werde den Zugang für amerikanische Hersteller von Autos, Lastwagen, Reis und bestimmten landwirtschaftlichen Produkten auf seinen Märkten erleichtern. - Der US-Präsident hatte Japan zuletzt mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent gedroht, sollte bis zum 1. August keine Einigung erzielt werden.

Trumps Ankündigung erfolgte nach einem Treffen mit Japans oberstem Verhandlungsführer für Zölle im Weißen Haus.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.