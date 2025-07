US-Präsident Trump (picture alliance / AP / Evan Vucci)

Für die Philippinen ist demnach ein Zollsatz von 19 Prozent auf Einfuhren in die Vereinigten Staaten vorgesehen. Das ist kaum niedriger als die 20 Prozent, die Trump zuvor angedroht hatte. Der Inselstaat erhebt laut Trump keine Zölle auf Importe aus den USA.

Für japanische Produkte sollen in den USA künftig Zölle in Höhe von 15 Prozent anfallen. Zudem werde Japan 550 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren, erklärte Trump. Japan werde außerdem den Zugang für amerikanische Hersteller von Autos, Lastwagen, Reis und bestimmten landwirtschaftlichen Produkten auf seinen Märkten erleichtern.

