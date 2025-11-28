Militärpräsenz in der Karibik

Das US-Militär hat in der Karibik inzwischen rund 15.000 Soldaten stationiert und zahlreiche Kriegsschiffe aufgefahren (picture alliance / Zumapress / Mc2 Triniti Lersch / U.S. Navy)

Dies könne schon sehr bald beginnen, sagte Trump in einer virtuellen Schalte mit amerikanischen Soldaten. Der Einsatz an Land sei einfacher. In den vergangenen Wochen hatten die USA Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt, um dort nach eigener Darstellung den Drogenhandel zu bekämpfen. Bislang griffen die Streitkräfte wiederholt Boote an, auf denen sich nach Angaben Washingtons Schmuggler befunden haben sollen. Dabei wurden dutzende Menschen getötet. Die Vereinigten Staaten werfen Venezuela vor, den Drogenhandel aktiv zu fördern und damit die Sicherheit von US-Bürgern zu gefährden.

Venezuelas sozialistischer Machthaber Maduro wirft den USA dagegen vor, einen Sturz seines Regimes vorzubereiten.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.