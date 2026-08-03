Krieg am Golf

US-Präsident Trump an Bord der Air Force One (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Die Verhandlungen würden im Laufe des heutigen Tages aufgenommen, sagte Trump an Bord seiner Präsidentenmaschine Air Force One. Zuvor hatte er einen vorläufigen Verzicht auf weitere Angriffe auf den Iran verkündet. Gestern erklärte der Iran, seine Verhandlungen mit dem Oman über Durchfahrtsrechte für die Straße von Hormus befänden sich in der Endphase. Ein Sprecher von Außenminister Araghtschi betonte, dass es keine Rückkehr zum Vorkriegsstatus geben werde. Teheran lasse sich nicht einschüchtern.

Die USA und der Iran hatten sich Mitte Juni auf ein vorläufiges Rahmenabkommen verständigt. Diese Vereinbarung sieht auch vor, dass Teheran sich mit dem Oman in Abstimmung mit den Anrainerstaaten über die künftige Verwaltung der Meerenge einigen soll.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.