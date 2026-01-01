Zugleich stellte er trotz gegenteiliger richterlicher Anordnungen künftige Einsätze in Aussicht. Laut seinen Worten womöglich in stärkerer Form, wenn die Kriminalität wieder zunehme.
Im Streit um den Einsatz der Nationalgarde hatte der Präsident in der vergangenen Woche eine Niederlage vor dem Obersten US-Gericht erlitten. Der Supreme Court blockierte die Entsendung nach Chicago, nachdem die demokratisch regierte Stadt dagegen geklagt hatte.
Seit dem vergangenen Sommer hatte Trump in mehreren Städten den Einsatz angeordnet - in den meisten Fällen gegen den Willen der Städte und Bundesstaaten und unter dem Vorwand vermeintlich ausufernder Kriminalität.
