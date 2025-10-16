Neues Treffen angekündigt: Trump und Putin bei ihrer letzten Zusammenkunft im August in Alaska. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Das Datum steht noch nicht fest. Vorbereitet werden soll das Treffen nach den Worten des US-Präsidenten bei einer Zusammenkunft ranghoher Berater beider Seiten in der kommenden Woche. Daran soll auch US-Außenminister Rubio teilnehmen. Aus dem Kreml hieß es, das Telefonat der Präsidenten sei positiv und produktiv verlaufen. Details wurde nichts bekannt.

Auch "Tomahawks" waren Thema

Nach Angaben des Kreml ging es in dem Gespräch auch um die Lieferung von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern der USA an die Ukraine. Putin sagte demnach, dass die Waffen die Situation auf dem Schlachtfeld nicht veränderten, aber den Beziehungen zwischen den USA und Russland sowie dem Friedensprozess schadeten. Russland hatte schon zuvor mit Nachdruck vor dem Einsatz der Marschflugkörper gewarnt.

Trump trift morgen Selenskyj

Trump empfängt heute den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Dann soll es auch um die Inhalte des Telefonats mit Putin gehen.

Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen, damals aber keinerlei Fortschritte für eine Waffenruhe in der Ukraine erzielt.

