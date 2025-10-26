Streit um Anti-Zoll-Video

Der kanadische Premierminister Mark Carney und US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (AFP / EVAN VUCCI)

Stattdessen sei sie am Freitagabend während eines Baseball-Spiels gezeigt worden. In dem von der Regierung der kanadischen Provinz Ontario veröffentlichten Video ist die Stimme des früheren US-Präsidenten Reagan zu hören, der sich zu Nachteilen von Zöllen äußert. Trump stoppte nach eigenen Angaben wegen dieses Werbeclips die Handelsgespräche mit Kanada. Am Freitag kündigte die kanadische Provinz Ontario dann an, die Ausstrahlung des Clips auszusetzen, jedoch nicht mit sofortiger Wirkung.

Der US-Präsident hatte bereits Zölle auf kanadischen Stahl, Aluminium und Autos verhängt, woraufhin die Regierung in Ottawa Gegenzölle erhob. Beide Seiten verhandelten zuletzt über eine mögliche Einigung.

