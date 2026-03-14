Iran-Krieg

Trump sagte vor Journalisten in Washington, US-Kriegsschiffe würden in Kürze Tanker durch die Meerenge eskortieren. Eine genaues Datum nannte er nicht. Laut übereinstimmenden Berichten amerikanischer Medien verstärken die USA derzeit ihre Militärpräsenz in der Region. Demnach sind drei weitere Schiffe und 2.500 Marines auf dem Weg dortgin
Die Straße von Hormus ist derzeit faktisch für den Frachtverkehr gesperrt; die iranischen Streitkräfte haben bereits mehrfach Handelsschiffe mit Raketen angegriffen. Wegen ausbleibender Öllieferungen steigen die Kraftstoffpreise weltweit. Die G-7-Staatengruppe prüft derzeit eine eigene Marinemission im Persischen Golf.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.