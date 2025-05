An dem Dinner für Kryptowährungs-Investoren in einem Golfclub von Präsident Trump gab es Kritik von Demonstranten. (AP / Rod Lamkey)

Eingeladen waren gestern Abend mehr als 200 Inhaber sogenannter "Trumpcoins". Nach Angaben der "New York Times" sagten mehrere Gäste, dass sie mit der erklärten Absicht gekommen seien, Einfluss auf Trump und die US-Finanzvorschriften zu nehmen. Vor dem Golfclub versammelten sich Demonstranten mit Schildern, auf denen "Stoppt die Krypto-Korruption" stand. Die oppositionellen Demokraten forderten eine Offenlegung der Gästeliste. Das Weiße Haus hatte lediglich erklärt, Trump nehme in seiner Freizeit an dem Dinner teil.

Der Präsident hatte seine Kryptowährung kurz nach dem Amtsantritt im Januar auf den Markt gebracht. Kritiker halten den Trumpcoin für moralisch fragwürdig und werfen dem Präsidenten Bereicherung im Amt vor.

