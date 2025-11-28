Nach Schüssen auf zwei Nationalgardisten

Trump lässt Aufenthaltstitel von Menschen aus "problematischen Ländern" prüfen - eine Soldatin erliegt ihren schweren Verletzungen

Nach dem Schusswaffenangriff auf zwei Nationalgardisten in Washington will die US-Regierung die Aufenthaltstitel von Ausländern aus bestimmten Staaten überprüfen. Präsident Trump habe eine gründliche Untersuchung aller Green Cards aller Ausländer aus - wie es hieß - "problematischen Ländern" angeordnet, teilte die Einwanderungsbehörde mit.