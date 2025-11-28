Nach Schüssen auf zwei Nationalgardisten

Den Angaben zufolge handelt es sich um 19 Länder, die bereits in einem früheren Erlass aufgelistet waren. Dazu zählen etwa Afghanistan, der Iran, Libyen, Somalia, Kuba und Venezuela. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 29 Jahre alten Afghanen. Er hatte in der Innenstadt von Washington auf zwei Mitglieder der Nationalgarde geschossen und sie schwer verletzt. Eines der Opfer, eine Soldatin, starb inzwischen.
Eine Green Card erlaubt es Ausländern, sich dauerhaft in den USA aufzuhalten und zu arbeiten.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.