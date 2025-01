US-Präsident Donald Trump (AFP / MANDEL NGAN)

Die Einrichtung solle dazu dienen, kriminelle illegale Einwanderer zu inhaftieren, sagte er in Washington. Trumps Grenzschutzbeauftragter Homan sagte, das Zentrum werde für die Schlimmsten der Schlimmen genutzt werden. Auf Guantanamo gibt es bereits eine Einrichtung für Migranten. Diese ist getrennt vom Hochsicherheitsgefängnis für ausländische Terrorismusverdächtige.

Die Entscheidung reiht sich ein in das Vorgehen Trumps gegen Migranten. So gab es bereits in den ersten Tagen nach seinem Amtsantritt Abschiebeflüge des US-Militärs. Zudem wurden mehr als 1.600 Soldaten an die US-Grenze zu Mexiko geschickt.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.