Donald Trump hat eine Anzeige gegen das US-Finanzministerium zurückgezogen. (picture alliance / Consolidated News Photos / Samuel Corum - Pool via CNP)

Dies geht aus einer Erklärung hervor, die Trump und zwei seiner Söhne beim Bundesgericht von Florida eingereicht haben. Sie hatten das Finanzministerium und die Bundessteuerbehörde IRS wegen des Vorwurfs der unerlaubten Weitergabe ihrer Steuererklärungen an die Presse verklagt. In der Klageschrift hieß es, der Ruf der Kläger sei geschädigt worden, und sie hätten finanzielle Nachteile erlitten.

Der Präsident hatte seine Steuerunterlagen im Gegensatz zu seinen Vorgängern jahrelang unter Verschluss gehalten. Sie wurden jedoch während seiner ersten Amtszeit von einem ehemaligen IRS-Mitarbeiter der "New York Times" zugespielt. Die Zeitung berichtete daraufhin im Jahr 2020 von äußerst geringen und häufig gar keinen Bundessteuerzahlungen Trumps.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.