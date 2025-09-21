Trump-Lager erinnert an getöteten ultrarechten Aktivisten Kirk

Dazu werden auch US-Präsident Trump und Vizepräsident Vance erwartet. Ort der Zeremonie ist ein Footballstadion mit mehr als 60.000 Plätzen. Bei der Trauerfeier, für die strengste Sicherheitsvorkehrungen gelten, will neben Trump auch die Witwe Erika Kirk sprechen. Sie hat die Leitung der rechtspopulistischen Jugendorganisation ihres Mannes übernommen.
Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Utah erschossen worden. Ein 22-Jähriger ist wegen Mordes angeklagt.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.