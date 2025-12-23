Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ariana Cubillos)

Präsident Trump sagte, es wäre klug von Präsident Maduro, zurückzutreten. Trump reagierte mit dieser Aussage auf die Frage eines Journalisten, ob die US-Regierung Maduro zum Rücktritt zwingen wolle. Zuvor hatte Heimatschutzministerin Noem gesagt, die Vereinigten Staaten beschränkten sich nicht darauf, Schiffe abzufangen. Sie sendeten auch die Botschaft an die Welt, dass die illegalen Aktivitäten Maduros nicht tolerierbar seien und er gehen müsse.

Der venezolanische Präsident sagte in einer Rede, Trump sollte sich eher mit seinem eigenen Land beschäftigen. Das verbündete Russland sicherte Venezuela seine Unterstützung zu. Heute befasst sich der UNO-Sicherheitsrat mit dem Thema.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.