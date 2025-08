US-Präsident Trump (picture alliance / AP / Evan Vucci)

Einem Bericht der New York Times zufolge will Trump sich in der kommenden Woche persönlich mit Russlands Staatschef Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Darüber habe er in einem Telefonat NATO-Generalsekretär Rutte, Bundeskanzler Merz sowie weitere europäische Regierungschefs informiert.

Selenskyj: "Druck auf Moskau wirkt"

Witkoff und Putin hatten in Moskau rund drei Stunden beraten. Der Kreml sprach im Anschluss von einer "nützlichen und konstruktiven" Unterhaltung. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte am Abend, der Druck auf Moskau wirke, Russland scheine nun eher zu einem Waffenstillstand zu neigen.

Ungeachtet des Treffens hält Washington nach Angaben eines Regierungsvertreters daran fest, Länder, die russisches Öl kaufen, mit hohen Strafzöllen zu belegen. Ein damit verbundenes Ultimatum gegenüber Russland, die Kämpfe in der Ukraine einzustellen, endet am Freitag.

