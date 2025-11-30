Wachsende Spannungen

Auf seiner Online-Plattform "Truth Social" schrieb Trump eine Botschaft an "alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogenhändler und Menschenschmuggler". Diese sollten "bitte den Luftraum über und um Venezuela in der Gesamtheit als geschlossen ansehen". Weitere Einzelheiten nannte der US-Präsident nicht. Daher war zunächst auch nicht klar, ob sich aus dem Posting direkte Folgen ergeben. Venezuelas Regierung verurteilte Trumps Aussage und bezeichnete sie als feindselige Handlung.
Seit Wochen verschärft die US-Regierung den Ton und das Vorgehen gegenüber dem südamerikanischen Land. Sie zog zusätzliche Soldaten in der Karibik zusammen und verlegte unter anderem das größte Kriegsschiff der Welt in die Region. Offiziell dient der Einsatz dem Kampf gegen Drogenschmuggler. Angesichts der zunehmenden Spannungen wurde darüber spekuliert, dass ein Angriff auf Ziele in Venezuela bevorstehen könnte.
Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.