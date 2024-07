Republikaner-Parteitag

Der Präsidentschaftskandidat Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner. (ASSOCIATED PRESS)

Er trete an, um Präsident von ganz Amerika zu werden, betonte der 78-Jährige. Zugleich kündigte Trump einen Plan zur Belebung der Wirtschaft an. Im Mittelpunkt stünden massive Steuererleichterungen für Arbeiter. Er werde für Zinssenkungen sorgen und damit die Inflationskrise umgehend beenden.

Außerdem werde er es nicht zulassen, dass US-Autohersteller Fabriken in Mexiko oder China errichteten, betonte Trump. Nach dem Attentat auf ihn hatte er angekündigt, eine Rede zu halten, die darauf abziele, das Land zu einen.

Aus Sicht des früheren Botschafters Deutschlands in den USA, Ischinger, ist Trump dem nicht ganz gerecht geworden. So habe er den amtierenden Präsidenten Biden für alle Missstände etwa in der Migrationspolitik oder der Außenpolitik verantwortlich gemacht, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Hier habe sich Trump ungeschminkt so gezeigt, wie man ihn in seiner ersten Amtszeit kennengelernt habe.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.