Nach Anklageerhebung

Donald Trump will bei den kommenden Präsidentschaftwahlen 2024 erneut antreten.

Innerhalb eines Tages seien rund vier Millionen Dollar bei seinem Team eingegangen, teilte der 76-Jährige in einem Rundschreiben mit.

Am Donnerstag hatte eine von einem Bezirksstaatsanwalt in New York einberufene Jury entschieden, dass Anklage gegen Trump wegen einer Straftat erhoben werden soll. Formal vollzogen wird der Rechtsakt am Dienstag, dann soll der Ex-Präsident vor dem zuständigen Gericht erscheinen. Bis dahin bleibt der genaue Inhalt der Vorwürfe verschlossen. Laut Medienberichten geht es um ein Schweigegeld, dass vor der Wahl 2016 an eine Pornodarstellerin floss, aber nicht ordentlich verbucht worden sein soll. Sie soll zehn Jahre zuvor eine Affäre mit Trump gehabt haben, was dieser bestreitet. Er bezeichnet die Anklage als politisch motiviert.

