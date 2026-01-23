Ein Tank im Duisburger Hafen des Firma TanQuid, die jetzt von einem US-Konzern übernommen wurde. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" handelt es sich um die Firma Sunoco. Deren Chef ist der US-Milliardär Warren, der ein enger Vertrauter von Präsident Trump ist. Sunoco kaufte mit Genehmigung der Bundesregierung die Firma TanQuid. Sie betreibt einer Sprecherin des Wirtschaftsministeriums zufolge in Deutschland und Polen Tanklager für die Mineralölindustrie. "Der Spiegel" wies in seinem Bericht darauf hin, dass das Unternehmen auch Anteile an einem Pipeline-Betreiber hält. Dieser wiederum versorgt deutsche Militärflugplätze mit Flugbenzin.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, die Übernahme durch den US-Konzern sei "unter strengen Auflagen" erlaubt worden - ohne Einzelheiten zu nennen. Der energiepolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Kellner, sprach von einer "völlig unverständlichen Entscheidung". Wichtige Infrastruktur gehöre nicht in russische, amerikanische oder chinesische Hände, sagte Kellner.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.