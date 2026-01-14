USA
Trump: NATO wird mächtiger, wenn Grönland in den Händen der Vereinigten Staaten liegt

Kurz vor einem Besuch des dänischen Außenministers Rasmussen in Washington hat US-Präsident Trump den Anspruch der Vereinigten Staaten auf Grönland noch einmal bekräftigt. Die USA brauchten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Insel sei für das geplante Raketenabwehrsystem Golden Dome von entscheidender Bedeutung.

    US-Präsident Donald Trump steht vor einem blauen Hintergund und schaut starr nach vorne.
    US-Präsident Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland. (picture alliance / Sipa USA / Nicole Combeau)
    Der Präsident erklärte weiter, die NATO werde viel mächtiger und effektiver, wenn Grönland in den Händen der Vereinigten Staaten liege. Alles andere sei inakzeptabel.

    Macron warnt vor Kettenreaktion

    Die dänische und die grönländische Regierung lehnen die Übernahmepläne der USA entschieden ab. Frankreichs Präsident Macron warnte heute vor einer beispiellosen Kettenreaktion, sollte die Souveränität Dänemarks verletzt werden. Paris will im Februar ein Konsulat auf Grönland eröffnen.
    Heute kommen Dänemarks Chefdiplomat Rasmussen und seine grönländische Kollegin Motzfeldt zu einem Gespräch mit US-Vizepräsident Vance und US-Außenminister Rubio im Weißen Haus zusammen.

