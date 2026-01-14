US-Präsident Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland. (picture alliance / Sipa USA / Nicole Combeau)

Der Präsident erklärte weiter, die NATO werde viel mächtiger und effektiver, wenn Grönland in den Händen der Vereinigten Staaten liege. Alles andere sei inakzeptabel.

Macron warnt vor Kettenreaktion

Die dänische und die grönländische Regierung lehnen die Übernahmepläne der USA entschieden ab. Frankreichs Präsident Macron warnte heute vor einer beispiellosen Kettenreaktion, sollte die Souveränität Dänemarks verletzt werden. Paris will im Februar ein Konsulat auf Grönland eröffnen.

Heute kommen Dänemarks Chefdiplomat Rasmussen und seine grönländische Kollegin Motzfeldt zu einem Gespräch mit US-Vizepräsident Vance und US-Außenminister Rubio im Weißen Haus zusammen.

