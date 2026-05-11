Iran-Konflikt

US-Präsident Trump: "Die werden nicht mehr lange lachen." (AP / Matt Rourke)

Zugleich warf er Teheran eine bereits jahrzehntelange Verzögerungstaktik vor. An die Regimevertreter gerichtet fügte er hintzu: "Die werden nicht mehr lange lachen." Von iranischer Seite war ein Vorschlag über den Vermittler Pakistan an Washington weitergegeben worden. Einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge wurden darin unter anderem ein Ende des Kriegs an allen Fronten, die Aufhebung der Sanktionen gegen Teheran und ein Stopp der Blockade iranischer Häfen genannt.

Der Vorschlag aus Washington umfasste 14 Punkte mit dem Ziel, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen und die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus wiederherzustellen.

Katar warnte den Iran davor, die Meerenge als Druckmittel zu nutzen. In einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Araghtschi sagte Katars Regierungschef Al Thani, die Krise werde sich sonst verschärfen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.