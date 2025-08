Handelsabkommen

Trump nennt zugesagte EU-Investitionen "Geschenk" - und droht

US-Präsident Trump hat die von der EU im Rahmen des Zollabkommens zugesagten Investitionen von 600 Milliarden Dollar als "Geschenk" bezeichnet. Trump sagte im Sender CNBC, er könne das Geld der Europäischen Union in alles investieren, was er wolle. Falls die EU die Zusage nicht einhalten sollte, werde er Zölle in Höhe von 35 Prozent verhängen.