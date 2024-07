US-Präsidentschaftswahl

Der Präsidentschaftskandidat Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner (ASSOCIATED PRESS)

Zwietracht und Trennung in der Gesellschaft müssten überwunden werden. Trump kündigte einen Plan zur Belebung der Wirtschaft an. Im Mittelpunkt stünden massive Steuererleichterungen für Arbeiter. Er werde für Zinssenkungen sorgen und damit die Inflationskrise umgehend beenden, sagte Trump. Außerdem werde er nicht zulassen, dass Autohersteller ihre Fabriken in Mexiko oder China errichteten.

Zu dem Attentat auf ihn bei einer Wahlkampfkundgebung in Pennsylvania meinte Trump, er habe Gott an seiner Seite gehabt. Kurz nach dem Anschlag hatte er der "New York Post" gesagt, dass er ursprünglich eine harte Rede über die Regierung von Präsident Biden habe halten wollen. Jetzt habe er sich jedoch entschieden, eine Rede zu halten, die das Land vereine.

Die Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.

