Der frühere US-Botschafter in Berlin, Grenell, kritisierte während seiner Amtszeit häufig die deutsche Bundesregierung (AFP)

So soll Devin Nunes den Vorsitz im Geheimdienstbeirat des Weißen Hauses übernehmen. Der Geheimdienstbeirat informiert den Präsidenten über die Aktivitäten der US-Nachrichtendienste. Nunes leitet die Trump Media and Technology Group, das Unternehmen hinter dem von Trump gegründeten Online-Netzwerk Truth Social. Außerdem soll der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, Grenell, künftig Sondergesandter der Regierung werden.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.