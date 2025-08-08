Trump bei seinem Besuch der US-Notenbank (Archivbild). (IMAGO / ZUMA Press / White House)

Trump schrieb auf seiner Online-Plattform Truth Social, er wolle seinen Wirtschaftsberater Miran nominieren. Dieser würde auf die bisherige Fed-Vorständin Kugler folgen und bis Ende Januar 2026 Teil des Gremiums sein. Er säße auch im Zentralbankrat. Das Gremium entscheidet über den Leitzins in den USA.

Trump fordert bereits seit Längerem eine Leitzins-Senkung, unter anderem um die Zins-Zahlungen der Regierung auf Schulden zu senken und Investitionen zu fördern. Die Zentralbank sieht derzeit aber davon ab und begründet ihre abwartende Haltung auch mit der Ungewissheit über die Folgen von Trumps Zollpolitik. Der US-Präsident drängt Notenbankchef Powell zum Rückzug und drohte bereits mehrfach mit dessen Entlassung. Dies führte an den Finanzmärkten zu Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Zentralbank.

