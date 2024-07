Donald Trump und J.D. Vance (Archivbild). (dpa / AP / Jeff Dean)

Das verkündete Trump am Rande des Parteitages der Republikaner in Milwaukee über seine Online-Plattform Truth Social. Nach langem Überlegen und unter Berücksichtigung der enormen Talente vieler anderer habe er entschieden, dass Vance am besten geeignet sei, das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu übernehmen, schrieb Trump . Dieser habe in der Marine gedient sowie als Autor und als Geschäftsmann erfolgreich gearbeitet.

Vance werde sich im Wahlkampf unter anderem auf Arbeiter und Farmer in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota konzentrieren.

Nach derzeitigem Stand tritt bei der Wahl am 5. November gegen den demokratischen Amtsinhaber Biden an. Allerdings gibt es in der Bevölkerung und auch bei Bidens Demokraten Bedenken, ob dem 81-Jährigen noch vier weitere Jahre im Weißen Haus zuzutrauen sind.

