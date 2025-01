US-Präsident Trump hält nichts von Diversitätsprogrammen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

Die Leiter aller Abteilungen sollten "Maßnahmen" ergreifen, um Büros und Arbeitsplätze, die sich mit der Förderung von Vielfalt und Umweltgerechtigkeit befassen, innerhalb von 60 Tagen im "gesetzlich zulässigen Umfang" aufzulösen, heißt es in einem Schreiben des US-Büros für Personalmanagement. Die betroffenen Angestellten waren schon am Mittwoch in den Zwangsurlaub geschickt worden.

