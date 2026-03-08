Er werde keine anderen Gesetze mehr unterzeichnen, bis das Parlament den von den Republikanern geforderten "SAVE America Act" verabschiedet habe, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Wähler bei der Registrierung ihre US-Staatsbürgerschaft nachweisen müssen. Zudem drohen Wahlbeamten strafrechtliche Konsequenzen, sollten sie Personen ohne die entsprechenden Papiere registrieren.
Im November stehen Zwischenwahlen an. Umfragen sehen die Demokraten derzeit im Aufwind.
