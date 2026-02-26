Medicaid
Trump-Regierung hält Zahlungen von 259 Millionen Dollar an Minnesota zurück

Die Regierung von US-Präsident Trump hat Medicaid-Zahlungen von 259 Millionen Dollar an den ‌Bundesstaat Minnesota ⁠gestoppt.

    Der Kardiologe und TV-Arzt Mehmet Oz spricht in Mikrofone. Im Hintergrund ist eine weitere Person unscharf abgebildet.
    Der Kardiologe und TV-Arzt Mehmet Oz (picture alliance / Anadolu / Ahmet Serdar Eser)
    Vizepräsident Vance ⁠und der Leiter der Bundesbehörde CMS, zuständig für die Krankenversicherungen Medicare und Medicaid, Mehmet Oz, begründeten den Schritt mit mangelnder Betrugsbekämpfung durch die Regierung des Bundesstaats.
    Minnesotas Gouverneur Walz, der im vergangenen Jahr als demokratischer Vizepräsidentschaftskandidat antrat, wies die Vorwürfe zurück und sprach von ⁠einer ⁠Vergeltungskampagne gegen Bundesstaaten, die von Demokraten regierrt werden.
    Der als Fernseharzt bekanntgewordene Oz erklärte, Minnesota habe 60 Tage Zeit, einen umfassenden Korrekturplan vorzulegen. Er bezifferte den jährlichen Schaden durch Betrug im US-Gesundheitswesen auf 300 Milliarden Dollar, ​wovon rund 100 Milliarden auf Bundesprogramme entfielen.
    Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.