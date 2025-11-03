US-Präsident Trump kürzt die Lebensmittelunterstützung für Bedürftige (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Paul Hennessy)

Ursprünglich wollte die US-Regierung die Hilfen komplett streichen. Gerichte in Massachusetts und Rhode Island hatten dies aber untersagt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, will das Landwirtschaftsministerium die Hilfen nun um etwa die Hälfte kürzen. Für die Leistungen sollen 4,65 Milliarden Dollar aus einem Notfallfonds genutzt werden.

Durch das Lebensmittelprogramm erhielten bislang rund 42 Millionen Menschen mit keinem oder geringen Einkommen Bezahlkarten. Dies kostet den Staat rund neun Milliarden Dollar im Monat. Aufgrund der aktuellen Haushaltssperre war diese Unterstützung am Wochenende ausgelaufen. Der Streit über den US-Haushalt zwischen Republikanern und Demokraten dauert bereits mehr als einen Monat.

