Washington, D.C.

Trump schrieb auf seiner Onlineplattform Truth Social, es sei der großartigste und schönste Triumphbogen der Welt. Den Plänen zufolge soll das Bauwerk gut 76 Meter hoch sein. Zum Vergleich: Der Pariser Arc de Triomphe, der 1836 fertiggestellt wurde, misst rund 50 Meter. Gekrönt werden soll der Triumphbogen von einer goldenen Engelsfigur und zwei Adlern-Statuen.
Kritiker bezweifeln, dass das Projekt tatsächlich durchführbar ist und warnen vor immensen Kosten.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.