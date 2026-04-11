Washington, D.C.
Trump-Regierung reicht Pläne für 76 Meter hohen Triumphbogen ein

Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Trump Entwürfe für einen riesigen Triumphbogen in der Hauptstadt Washington bei der zuständigen Kommission eingereicht.

    Ein Modell des von US-Präsident Trump gewünschten Triumphbogens
    Ein Modell des von US-Präsident Trump gewünschten Triumphbogens (picture alliance / Newscom / JIM LO SCALZO)
    Trump schrieb auf seiner Onlineplattform Truth Social, es sei der großartigste und schönste Triumphbogen der Welt. Den Plänen zufolge soll das Bauwerk gut 76 Meter hoch sein. Zum Vergleich: Der Pariser Arc de Triomphe, der 1836 fertiggestellt wurde, misst rund 50 Meter. Gekrönt werden soll der Triumphbogen von einer goldenen Engelsfigur und zwei Adlern-Statuen.
    Kritiker bezweifeln, dass das Projekt tatsächlich durchführbar ist und warnen vor immensen Kosten.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.