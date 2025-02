Entwicklungshilfe

Das Logo der US-amerikanischen Behörde für internationale Entwicklung, USAID (United States Agency for International Development) (picture alliance / AA / Celal Gunes)

Laut Mitteilung wurde ihnen eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, um in die USA zurückzukehren. Ausgenommen sind demnach nur Beschäftige, die als unverzichtbar eingestuft werden. Die Anordnung soll am Freitag kurz vor Mitternacht in Kraft treten. US-Präsident Trump hatte kurz nach Amtsantritt angekündigt, die Behörde aufzulösen. Tausende USAID-Mitarbeitern sind bereits entlassen und Programme weltweit eingestellt worden.

USAID fördert seit 60 Jahren unter anderem Projekte für Bildung und Gesundheit sowie gegen Hunger in vielen Ländern der Welt.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.