Der Campus der Universität von Kalifornien, UCLA, in Los Angeles. (imago images/Andia)

Universitätspräsident James Milliken sagte, die Klage in Höhe von einer Milliarde Dollar (860 Millionen Euro) sei am Freitag bei der Hochschulleitung eingegangen und werde von dieser geprüft. Er warnte, eine solche Zahlung würde die UCLA "komplett vernichten".

Medienberichten zufolge verlangt die US-Regierung von der Universität überdies die Zahlung von 172 Millionen Dollar an einen Entschädigungsfonds für jüdische Studierende und weitere von Diskriminierung Betroffene.

Die in der Klage geforderte Summe übersteigt um ein Fünffaches die Zahlung, zu der sich im Juli die Columbia University in New York im Streit mit der US-Regierung wegen ähnlicher Antisemitismusvorwürfe bereit erklärt hatte.

Gouverneur Newsom sieht Angriff auf Wissenschaftsfreiheit

Die University of California ist eine öffentliche Universität, zu der zehn verschiedene Hochschulgelände gehören. Zuletzt hatte die US-Regierung bereits mehr als eine halbe Milliarde Dollar an medizinischen und wissenschaftlichen Fördermitteln eingefroren. Betroffen sind nach Angaben der Universitätsleitung unter anderem Projekte zur Krebsforschung und zu erneuerbaren Energien.

Der kalifornische Gouverneur Newsom warf Trump vor, die akademische Freiheit unterdrücken zu wollen und kündigte Widerstand an. "Wir sind nicht wie einige andere Einrichtungen, die einen anderen Weg eingeschlagen haben", sagte der Demokrat mit Blick auf die Zugeständnisse der Columbia University

Im vergangenen Jahr waren zahlreiche Universitäten, darunter auch die UCLA, Schauplatz gewalttätiger antiisraelischer Proteste.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.