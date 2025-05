US-Präsident Trump bricht zu einer Reise in die Golfregion auf. (AFP / BRENDAN SMIALOWSKI)

In den kommenden Tagen sind Stationen in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant. Trump hat zudem nicht ausgeschlossen, am Donnerstag in die Türkei zu fliegen, um an einem möglichen Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Russlands Staatschef Putin teilzunehmen. Es ist Trumps erste große Auslandsreise in seiner zweiten Amtszeit. Im Mittelpunkt sollen nach Angaben des Weißen Hauses die Wirtschaftsbeziehungen zu den Golfstaaten stehen.

Kurz vor Abflug verteidigte der US-Präsident sein Vorhaben, ein geschenktes Flugzeug aus Katar künftig als Präsidentenmaschine zu nutzen. Er argumentierte, durch das Angebot sparten die Vereinigten Staaten viel Geld. Die Demokraten sprachen dagegen von Bestechung und dem Versuch ausländischer Einflussnahme.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.