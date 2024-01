Ließ die Gegenkandidaten bei der Vorwahl in Iowa deutlich hinter sich: der frühere US-Präsident Donald Trump. (picture alliance / The Register-USA TODAY NETWORK / Zach Boyden-Holmes)

Führende Republikaner aus Senat und Repräsentantenhaus forderten die übrigen Bewerber auf, auszusteigen, damit sich die Partei hinter Trump versammeln könne. Präsident Biden, der ebenfalls erneut zur Wahl antreten will, bezeichnete Trump als klaren Spitzenkandidaten der Republikaner.

Trump hatte im Bundesstaat Iowa etwa 51 Prozent der Stimmen geholt. Auf Platz zwei kam Floridas Gouverneur, DeSantis, mit 21 Prozent. 19 Prozent entfielen auf die ehemalige amerikanische UNO-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina, Haley. In der kommenden Woche steht die zweite Vorwahl in New Hampshire an.

