Nach Schüssen im Wahlkampf

Trump ruft zu Einigkeit auf - teilweise Vorwürfe der Republikaner gegen Demokraten

Der frühere US-Präsident Trump ist bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania durch Schüsse verletzt worden. Jetzt ruft er zum Zusammenhalt auf. Es sei in wichtiger denn je, dass die Amerikaner vereint blieben, schrieb der 78-Jährige in seinem Onlinedienst Truth Social. Trump erlitt bei dem Anschlag einen Streifschuss am Ohr.